Se známým investorem Jaroslavem Šurou jsme se vsadili o kachnu a portské, že pražské akcie překonají svou výkonností bez zohlednění pohybu měn ty americké reprezentované indexem S&P 500 TR. V roce 2024 to byly nervy až do konce, v roce následujícím Jaroslav kapituloval už v listopadu.
Protože vím, kdy mám dost, v roce 2026 jsem sázku ukončil.
Sázka byla bohužel jen v rovině teoretické, protože koupit si před dvěma lety košík českých akcií levně a jednoduše prakticky nešlo. S příchodem nového ETF se to změnilo. WOOD & Company totiž představilo nové ETF navázané na pražský akciový index PX.
Jak je to vůbec možné? Češi se bojí investovat, ale dokážou prosázet bilion
Toto první ETF na pražské akcie vítám s otevřenou náručí hned z několika důvodů. Zároveň je ale jeho zařazení do portfolia poměrně složitým rozhodnutím.
Co se dočtete dál
- České akcie mu vyhrály dvě kachny a lahev portského, ale dal by do nich i vlastní peníze?
- Nové ETF otevírá pražskou burzu drobným investorům – co byste měli vědět, než do něj pošlete první korunu?
- Kolik českých akcií je pro českého investora tak akorát a kdy už se sázka na domácí trh obrací proti němu?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace