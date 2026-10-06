Se známým investorem Jaroslavem Šurou jsme se vsadili o kachnu a portské, že pražské akcie překonají svou výkonností bez zohlednění pohybu měn ty americké reprezentované indexem S&P 500 TR. V roce 2024 to byly nervy až do konce, v roce následujícím Jaroslav kapituloval už v listopadu.

Protože vím, kdy mám dost, v roce 2026 jsem sázku ukončil.

Sázka byla bohužel jen v rovině teoretické, protože koupit si před dvěma lety košík českých akcií levně a jednoduše prakticky nešlo. S příchodem nového ETF se to změnilo. WOOD & Company totiž představilo nové ETF navázané na pražský akciový index PX.

Toto první ETF na pražské akcie vítám s otevřenou náručí hned z několika důvodů. Zároveň je ale jeho zařazení do portfolia poměrně složitým rozhodnutím.

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Co se dočtete dál

  • České akcie mu vyhrály dvě kachny a lahev portského, ale dal by do nich i vlastní peníze?
  • Nové ETF otevírá pražskou burzu drobným investorům – co byste měli vědět, než do něj pošlete první korunu?
  • Kolik českých akcií je pro českého investora tak akorát a kdy už se sázka na domácí trh obrací proti němu?
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