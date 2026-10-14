První důležitý kontakt ve financích nemusíte získat až při hledání zaměstnání. A první položkou v životopisu nemusí být brigáda. Investiční soutěž Investománie nabízí studentům možnost ukázat své schopnosti, potkat odborníky z praxe a získat zkušenosti, které mohou odstartovat jejich kariéru. Na přihlášení ale zbývá už jen pár dní, registrace končí v pátek 16. října. Soutěž je určená pro středoškoláky a studenty bakalářských programů.
Tři nejlepší soutěžící si rozdělí celkem 100 tisíc korun. Vítěz získá 50 tisíc, druhý v pořadí 30 tisíc a třetí 20 tisíc. Všichni tři navíc získají příležitost absolvovat stáže v J&T Investiční společnosti a EMUN investiční společnosti. Právě zkušenosti a kontakty z těchto firem mohou mít pro další profesní cestu ještě větší hodnotu než samotná finanční odměna.
Letošní zadání přitom prověří víc než schopnost vybrat akcii. Soutěžící budou navrhovat investiční strategii pro fiktivního klienta, který díky nálezu pokladu získal 30 milionů korun. Chce omezit práci, více cestovat, zabezpečit děti a pořídit si loď. Úkolem bude sestavit portfolio, které jeho plány dokáže financovat a zároveň zohlední rizika. Nejlepší své řešení obhájí před odbornou porotou.
Jak nejlépe investovat dva miliony korun? Investománie nabídne hned několik řešení
Za soutěží stojí studentský spolek ECONET. Generálními partnery jsou J&T Investiční společnost, EMUN investiční společnost, Česká spořitelna a Erste Asset Management. Hospodářské noviny jsou generálním mediálním partnerem. Projekt podporují také Klub investorů, Institut ekonomického vzdělávání, Roklen24, Newsgate, Investiční web a podcast Rozbité prasátko.
Soutěž je otevřena studentům středních škol a bakalářských programů z Česka a Slovenska ve věku 16 až 22 let. Kapacita je omezena na 250 účastníků a první kolo začíná 19. října. Hlásit se studenti mohou do 16. října.
Pokud vás investování baví a chcete své schopnosti ukázat lidem z oboru, přihlášku neodkládejte. Registraci a podrobnosti najdete na webu Investománie.
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