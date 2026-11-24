Při snaze o zajištění finančně bezstarostného stáří narazíme na dvě odlišné filozofie budování životních úspor. Na jedné straně se nabízí investování do široce diverzifikovaného dynamického portfolia z cenných papírů, zahrnujícího různé třídy aktiv. Uplatnění v něm mohou najít podílové fondy, burzovně obchodované fondy (ETF) a doplňkově třeba akcie nebo dluhopisy konkrétních firem, potažmo států.
Na druhé straně stojí v Česku tradiční cesta v podobě nákupu investičního bytu či rodinného domu na hypotéku. Cílem je dlouhodobě vydělávat na jeho pronájmu nebo i růstu tržní ceny, pokud nemovitost nakonec prodáme a nevyužijeme ji k vlastnímu bydlení. Z podstaty věci nemá smysl označit jednu z nastíněných cest za obecně výhodnější. Každá totiž staví na odlišných základech, má jiný průběh výnosů a nákladů, podléhá jinému právnímu režimu, nese specifická rizika a bude vyhovovat povahově různým investorům.
Pojďme si tedy rozebrat, jak a podle čeho se při výběru rozhodovat.
Co se dočtete dál
- Proč vám samotné porovnání výnosů neřekne, zda si na stáří pořídit byt, nebo portfolio?
- Které starosti a náklady se snadno ztratí v představě, že hypotéku splatí nájemník?
- Co se u obou investičních cest mění, když se přiblíží čas začít úspory čerpat?
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