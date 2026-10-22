Vysoké životní náklady vyhánějí lidi do ulic ve Francii, Belgii i Itálii a část protestů přerůstá v násilí. Protivládní nepokoje sílí také v Albánii. Drahý život přitom známe i v Česku. Jak dlouho vydrží klid tady? Do toho pokračuje válka na Ukrajině a pro nás se nevyvíjí zrovna dobrým směrem. A k tomu se přidává umělá inteligence, jejíž agenti dokážou sami vést kybernetické útoky a obejít i své tvůrce. Proto si kladu otázku, jak bych obstál, kdyby se něco vážnějšího stalo i u nás.
Nemusí jít přitom hned o válku. Stačí několik dní bez elektřiny, vody nebo fungujících plateb. Právě na takové situace jsem si složil vlastní plán B. Základní přípravu mám hotovou. U dražších možností, na kterých pracují ti bohatí, jako je druhý domov nebo vlastní úkryt, je ale lepší si nejdřív ujasnit, před čím by mě vlastně měly zachránit.
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- Kdy může být dům na vesnici nebo byt v zahraničí drahým omylem.
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