Že je výběr vítězných akcií úkolem nesnadným, to už snad ani není informace hodna opakování. Kromě toho, že spousta z vás bude mít s tímto řemeslem vlastní zkušenosti, existuje o výběru těch nejlepších akcií celý stoh investiční literatury. Kdyby to bylo snadné, nepotřebovali bychom návody. Nepřekvapivě jdou tipy těchto knih velmi často i proti sobě.

Je ale možné vyčíslit, proč je tak složité stát se úspěšným akciovým investorem? Je!

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Co se dočtete dál

  • Proč většina jednotlivých akcií nedokáže držet krok s rostoucím trhem?
  • Jakou šanci porazit index vám dává stovka náhodně vybíraných akcií?
  • Co vám o výběru investic může napovědět kapela ABBA?
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