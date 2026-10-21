Že je výběr vítězných akcií úkolem nesnadným, to už snad ani není informace hodna opakování. Kromě toho, že spousta z vás bude mít s tímto řemeslem vlastní zkušenosti, existuje o výběru těch nejlepších akcií celý stoh investiční literatury. Kdyby to bylo snadné, nepotřebovali bychom návody. Nepřekvapivě jdou tipy těchto knih velmi často i proti sobě.
Je ale možné vyčíslit, proč je tak složité stát se úspěšným akciovým investorem? Je!
Co se dočtete dál
- Proč většina jednotlivých akcií nedokáže držet krok s rostoucím trhem?
- Jakou šanci porazit index vám dává stovka náhodně vybíraných akcií?
- Co vám o výběru investic může napovědět kapela ABBA?
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