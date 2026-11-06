Investoři prodávají, přestože analytici zvyšují odhady zisků. Na americké burze se teď u některých firem odehrávají dvě zdánlivě protichůdné věci současně. Akcie dodavatelů technologií pro umělou inteligenci prudce zlevňují, zatímco očekávání jejich výdělků dál rostou. To může znamenat dvě věci. Buď trh vidí problém, který analytikům zatím uniká, nebo se ve výprodeji otevírají zajímavé příležitosti. V indexu S&P 500 jsme našli firmy, u nichž je tento rozpor po čtvrtečních propadech nejvýraznější.
Co se dočtete dál
- Kterých osm akcií díky výprodeji na trzích nejvíce zlevnilo vůči očekávaným ziskům? Co o jejich vyhlídkách prozradí peníze, které firmám skutečně zbývají?
- A kde nízké ocenění komplikuje připravované převzetí nebo rozdělení firmy?
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