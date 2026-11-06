Investoři prodávají, přestože analytici zvyšují odhady zisků. Na americké burze se teď u některých firem odehrávají dvě zdánlivě protichůdné věci současně. Akcie dodavatelů technologií pro umělou inteligenci prudce zlevňují, zatímco očekávání jejich výdělků dál rostou. To může znamenat dvě věci. Buď trh vidí problém, který analytikům zatím uniká, nebo se ve výprodeji otevírají zajímavé příležitosti. V indexu S&P 500 jsme našli firmy, u nichž je tento rozpor po čtvrtečních propadech nejvýraznější.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kterých osm akcií díky výprodeji na trzích nejvíce zlevnilo vůči očekávaným ziskům? Co o jejich vyhlídkách prozradí peníze, které firmám skutečně zbývají?
  • A kde nízké ocenění komplikuje připravované převzetí nebo rozdělení firmy?
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se