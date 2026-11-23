Technologický trh zachvátila v posledních týdnech doslova panika. Jako by zčistajasna něco neviditelného smetlo ty nejlepší technologické tituly, i když výsledky řady firem dál překonávaly očekávání.
Co se dočtete dál
- Podle čeho při výprodeji rozlišit příležitost od pasti?
- Proč autor některé technologické akcie nakupuje a jiným se vyhýbá?
- Co o dnešních cenách prozrazují zisky firem a korejský export?
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