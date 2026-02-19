Svět trpí nejistotou, která je větší než za pandemie nebo finanční krize. Na Západě straší investory nevyzpytatelný Donald Trump, na východě ruský nebo čínský režim. Aby toho nebylo málo, nebezpečí číhá i v Evropě, třeba v podobě nizozemského plánu na zdanění výnosů, kterých investor ani nedosáhl. Do toho vstupuje umělá inteligence, u níž stále není jisté, jestli je to revoluční změna, nebo další bublina. O vysokých cenách zlata nemluvě.
Co se dočtete dál
- Jak přemýšlet o rozložení portfolia v době, kdy investorský svět svírá nejistota ze všech stran.
- Jak by mohlo vypadat portfolio pro investora, který má ze současného dění obavy.
