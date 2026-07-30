Patnáct let šetřila na byt, pak zaplatila zálohu a zbytek mezitím dala do akcií Samsungu. Teď o většinu investovaných peněz přišla a má pocit, že chce umřít. Podobných příběhů jihokorejských drobných investorů jsou v posledních dnech plné sociální sítě. Prudký propad tamního akciového trhu řadě z nich vymazal úspory, které si odkládali celé roky. Tratili přitom jak kvůli koncentrované sázce na technologické akcie, tak kvůli tomu, jakým způsobem si na růst vsadili. Využívali často takzvané pákové fondy, jejichž popularita roste po celém světě.
Co se dočtete dál
- Jak moc zadlužení investoři jsou a co to znamená.
- K čemu je napákovaný fond dobrý a kdy je nebezpečný.
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