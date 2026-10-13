Rozdělit peníze na příštích deset let, aby slušně vydělaly, je poměrně těžké zadání. Stačí nakoupit americké akcie a čekat, nebo dát větší prostor Evropě a dluhopisům? A jak do toho zapadá pražský byt s nízkým nájemním výnosem? Investor si musí vybrat už teď , přestože odpověď na otázku, co vydělá nejvíc, dostane až zpětně.

Právě sestavování portfolia pro příští dekádu bylo jedním z hlavních témat konference FIRE, kterou Hospodářské noviny uspořádaly 7. října v pražské Holešovické tržnici. Debaty o akciích, nemovitostech či budoucí rentě ukázaly, že stejná investice může v různých portfoliích plnit jinou úlohu. Záleží na tom, kolik peněz člověk má, kdy je bude potřebovat a zda majetek teprve buduje, nebo už z něj žije.

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Co se dočtete dál

  • Jak se liší portfolio za milion korun od toho desetimilionového.
  • Co si pohlídat, než koupíte další byt nebo ETF.
  • Na co myslet už dnes, aby vám investice jednou mohly nahrazovat výplatu.
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