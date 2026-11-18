Podzimní změny na spořicích účtech přinesly vyšší sazby i nové podmínky. Rozdíly jsou také v délce garance zvýhodněného úročení. Kde lze výhodně uložit rezervu na konec roku a na co si dát pozor, pokud chcete mít jistotu sazby i v dalších měsících?
Nejvyšší sazby na spořicích účtech dnes zpravidla nabízejí banky, které jejich získání podmiňují aktivním využíváním běžného účtu. Klienti musí splnit podmínky, jako je pravidelná měsíční příchozí platba, několik plateb kartou nebo ukládání prostředků do spoření či investic. Samotná výše úroku však nic nevypovídá o délce jeho garance. Přinášíme plné srovnání toho, co dnes banky nabízí a kde získat nejvyšší úroky.
Co se dočtete dál
- Které banky vám zajistí sazbu i v příštím roce?
- Kdy může poplatek spolknout výhodu vyššího úroku?
- Co musíte splnit, abyste dosáhli na zvýhodněné spoření?
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