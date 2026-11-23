Úrokové sazby termínovaných vkladů v listopadu dál rostou. Česká národní banka zvýšila základní sazbu na čtyři procenta a krátce nato přidaly na úrocích například Air Bank nebo Fio banka. Nejvíc si oproti říjnu polepšili lidé, kteří mohou peníze uložit na rok. Průměrná sazba u ročních vkladů stoupla z 3,20 na 3,40 procenta a u tří z pěti bank v žebříčku už dosahuje alespoň čtyř procent. Podívejte se na komplexní srovnání.
Co se dočtete dál
- Kde nejlépe uložit peníze podle toho, zda je můžete odložit na tři měsíce, půl roku nebo rok?
- Proč banka s nejvyšší roční sazbou nemusí vyhrát celkové srovnání?
- Co je potřeba započítat při porovnávání nabídky banky a družstevní záložny?
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